"هتتحمل" لـ هانى زكريا تكسر الحاجز المليون مشاهدة

القاهرة - لايف ستايل حقق المطرب الشاب هاني زكريا بأحدث اغانية المصورة "هتتحمل" الحاجز المليون مشاهدة وذلك بعد طرحها بأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية، من كلمات حسام سعيد وألحان سهل وتوزيع موسيقى احمد امين واخرجه معتز خليل.

ويشار الي ان "زكريا" يستعد من طرح اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "انا مكمل"، ومن المفترض تصويرها في لبنان خلال الفترة المقبلة وستطرح الشهر المقبل. قد يهمك ايضاً: «سمية» تستعد لطرح كليب «نفسي ياليل» مع المخرج نبيل مكاوي

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