تحدي الغناء يشعل حماس مطربي فن وصاية والجمهور هو الحكم

القاهرة - لايف ستايل
دشن فريق فن وصاية مسابقة اسبوعية بأسم "تحدي الغناء " وتقام كل اسبوع بين اثنين من مطربي الفريق
واصوات الجماهير هي من تحسم الفائز ، ويتم التصويت من خلال كومنتات الفيديو علي قناة فن وصاية علي اليوتيوب .
يذكر ان تحدي الغناء الان في اسبوعها الثالث ، وحققت نجاحات وانتشار وجذبت جماهير كثيرة للتصويت ، وفاز في الاسبوع الاول المطرب مراد محمود علي المطرب محمود احمد بفارق 30 صوت ، فيما فازت المطربة ماهينار الريس علي المطربة نورا علاء في اخر اللحظات بفارق 3 اصوات فقط .
ويبدا التصويت من السبت في السابعة مساءا وينتهي الاربعاء السابعة مساء من كل اسبوع ، ويتم بعدها اعلان الفائز ليتم تكريمه في اليوم التالي لفوزه .
الجدير بالذكر ان فريق فن وصاية هو فريق غنائي مصري ، يقدم اللون التراثي ويهتم بأنتاج اغاني جديده ، يهتم فيه بالكلمة واللحن والتوزيع وجودة الغناء ، ليقدم لوحة غنائية تضاهي اغاني التراث .
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