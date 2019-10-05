شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها الـ75.. تعرف على أبرز المحطات الفنية فى حياة سامية شكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولدت الفنانة سامية شكرى فى 5 أكتوبر عام 1945، وهى ممثلة وروائية كتبت العديد من القصص والتى نشرت وقتها فى بعض الصحف والمجلات الفنية، وهى أيضًا شقيقة الفنانة المعتزلة ناهد يسرى، وبدأت العمل الفنى سنة 1964.

تعد الفنانة سامية شكرى أحد أهم فنانى الثمانينيات، والتى تميزت فى أدائها الأدوار، حيث علقت فى أذهاننا إلى الآن، ومن أبرزها دورها فى فيلم "صغيرة على الحب"، حيث قامت بدور سكرتيرة "كمال" مخرج التليفزيون.

وأيضاً شاركت فى مجموعة كبيرة من الأفلام التى نجحت وتعرض إلى يومنا هذا باستمرار منهم "صغيرة على الحب"، "الخائنة"، "شاطئ المرح"، "غراميات مجنون"، "ملوك الشر"، "التلميذة والأستاذ"، "حسناء المطار"، "مغامرة شباب"، "عدو المرأة"، "العبيط"، "حكاية بنت اسمها مرمر"، "حكاية 3 بنات".

بالإضافة إلى التمثيل كما ذكرنا تميزت سامية شكرى فى موهبة الكتابة، فقد كتبت عددًا من قصص الأفلام، بالإضافة إلى مجموعة من الروايات التى نُشرت على هيئة حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، كما ألفت قصة فيلم "الحجر الداير" للمخرج محمد راضى.

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