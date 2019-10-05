شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تخطف أنظار معجبيها بفيديو مع ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة نانسى عجرم الأنظار مؤخراً من خلال فيديو نشرته مع ابنتها على وسائل التواصل الاجتماعى وتحديداً موقع إنستجرام.

نانسي عجرم ظهرت خلال الفيديو وهى ترتدى تى شيرت أبيض، بينما ارتدت ابنتها فستانا باللون الكحلى، وحاز على إعجاب متابعيها مثلما ظهر فى كم مشاهدات الفيديو التي وصلت إلى 800 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى التعليقات التى تغنت بجمال نانسي مع ابنتها التي ظهرت تضحك طوال الوقت أثناء لعبها مع أمها.

كما لم تكتف نانسى بالفيديو وإنما نشرت معه أغنية تغنت فيها بجمال ابنتها، وكم الفرحة التى تدخلها عليها كلما لعبت معها.

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