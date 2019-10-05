شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب تقف على خشبة المسرح لأول مرة فى "اللى عليهم العين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقف الفنانة ليلى عز العرب على خشبة المسرح لأول مرة من خلال عرض مسرحية "اللى عليهم العين" ضمن مشاريع مسرح كايروشو .

ليلى قالت فى تصريحات خاصة أنها منذ فترة تتمنى الوقوف على خشبة المسرح حيث عندما عرضت عليها مسرحية "اللى عليهم العين" واقفت على الفور بسبب اعجابها بالسيناريو المكتوب لأنه عمل استعراضى غنائى كوميدى ودائما ماتميل لهذه الأعمال مشيرة أنها مبسوطة بالمشاركة فى هذا العرض بصحبة أبطاله من ضمنهم خالد سرحان ومنة عرفة وياسر الطوبجى وغيرهم .

ليلى تجسد من خلال العرض شخصية " دادة ورد" المسئولة عن بنات شقائق النعمان وتجمعهم بهم مواقف كثيرة مضحكة،

"اللي عليهم العين" هي أول عرض مسرحي لفريق البنات الغنائي "بهججة" الذي ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الانتباه بأغنياته التي تمزج بين الطابع الشعبي والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة وسيشاركهم البطولة الفنانان خالد سرحان وليلى عز العرب في إطار كوميديا غنائية اجتماعية، وهى من تأليف حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقى واخراج محسن رزق .

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وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذي يكتشف بعد وفاة زوجته انه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته الأربع "أوركيد" ، "نرجس"، "أقحوان" و "زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. في الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السري لبناته تؤدي بالجميع إلي مفاجآت غير متوقعة تصل إلي ذروتها في اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.