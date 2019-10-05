شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تقبل يد والدتها: "نورتى البيت يا عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال صورة لها وهى تجلس بجانب والدتها وتقبل يدها، متمنية من الله الصحة والعافية لها.

وعلقت الفنانة التونسية على الصورة بكتابة جملة قالت فيها: "‏ألف حمد وشكر لله سبحانه، وألف حمد لله على سلامتك يا ميمتى الغالية إنتي الدنيا ومافيها، نورتي البيت يا عمري كله".

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يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة تعمل الفترة الحالية على الانتهاء من ألبومها الجديد، وكانت آخر أعمالها هى أغنية "أمى"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، ونشرتها من خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.