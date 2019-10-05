شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كلمات أغنية مجد القاسم الجديدة «مصر العظيمة» قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بعنوان "مصر العظيمة"، وتم التسجيل داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بالجيزة، ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر السعودى عبد الله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيرى.

وحصل ”الخليج 365” على كلمات أغنية مصر العظيمة التى تقول: مصر الحياه .. مصر التاريخ .. مصر العظيمه.. فيها الرجال .. زى الجبال .. قوة وعزيمة.

يا ايها السادة الكرام

مصر المحبة والسلام

وع الدوام الى الأمام

ولا أي حاجه تهزها

كبيره إسماً والمقام

العالية فوق وصف وكلام

افعال وقد القول تمام

الله بعزه يعزها

يا ام الهرم والنيل

يا ام الكرم بدليل

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مالكيش ياغالية بديل

انتى ام الدنيا مصر

فيكي الغريب سلطان

خيرك في كل مكان

عشق الوطن ده إيمان

انتى ست الكل مصر

من ناحية أخرى انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم 10 أغنيات، يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين؛ منهم: سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحماده عصمت وريمون.

وأحيا مجد مؤخرا حفلا غنائيا ضمن مهرجان محكى القلعة السنوى، والذى أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها: "من هنا بدأ الهوى" و"غمض عينك" و"كلمتك" و"قالوا البعيد عن القلب"، وغيرها.