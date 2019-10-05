نجل خالد صالح ينشر صورًا مع أسرته: "من أسعد أيام حياتي".. وفنانون يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، صورًا تجمعه بأسرته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر في الصور رفقة والدته وشقيقته، وعلق على الصور: "من أسعد أيام حياتي".
وعلقت الفنانة مي كساب على الصور قائلة: "الله يحفظك، إنت وهي، ويخليكم للدكتورة"، بينما كتبت الإعلامية فرح علي: ربنا يحفظم و يخليكم لبعض"، وعلقت هنادي مهنى: "تبارك الله، ربنا يخليكم لبعض".
يذكر أن يعيش الفنان أحمد خالد صالح يواصل تصوير مشاهده في فيلم "العارف.. عودة يونس" للنجم أحمد عز، ومسلسل "الأنسة فرح" للمخرج أحمد الجندي.
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