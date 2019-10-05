محمد محمود عبدالعزيز يهنئ ريم البارودي: "لولا مروة ماكنتوش هاتحبوا عبدالله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان محمد محمود عبدالعزيز صديقته الفنانة ريم البارودي بعيد ميلادها الـ41، الموافق اليوم 6 أكتوبر.
ونشر عبدالعزيز صورة مجمعة له مع ريم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ريم البارودى (مروة) الفنانة والزميلة والصديقة ورفيقة الكفاح اللي كسبتها من مسلسل قيد عائلي، واللي لولاها ماكنتوش هاتحبوا شخصية عبدالله كده اصلا".
وأضاف: "كل سنة وإنتي طيبه وبخير يا ريم، ودايما يا رب، إن شاء الله في نجاح وخير وتألق وفي أحسن صحة وأحسن حال، وعقبال 100000 سنة".
وتحتفل الفنانة ريم البارودي بعيد ميلادها اليوم الموافق 6 أكتوبر، فهي مواليد عام 1978
وانتهى مؤخرا عرض مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.
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