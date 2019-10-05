أنابيلا هلال تكشف عن عمل جديد يجمعها بعابد فهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية أنابيلا هلال صورتين تجمعها بالفنان السوري عابد فهد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس عمل فني جديد، لم تكشف عنه. وعلقت أنابيلا على الصور قائلة: "تحضيرات استثنائية مع القدير عابد فهد، مفاجأة قريبا". يذكر أن الفنانة أنابيلا هلال، أعلنت عبر حسابها على "تويتر" انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد من برنامج "رقص النجوم".

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