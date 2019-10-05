صورة| لطيفة تقبل يد والدتها وهند صبري وأنغام تعلقان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفانة التونسية لطيفة صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت لطيفة في الصورة، وهي تقبل يد والدتها من داخل منزلها، وعلقت: "ألف حمد وشكر لله سبحانه، وألف حمد لله على سلامتك يا ميمتي الغالية، إنتي الدنيا وما فيها، نورتي البيت يا عمرى كله".

وعلقت الفنانة هند صبري: "الله يطول في عمرها"، وعلقت أنغام: "ربنا يحفظها ويبارك في صحتها يارب ويطمنك عليها يا حبيبتي"، وكتبت دارين حداد: "محلاكم الله يحميها يا رب"، وعلق الملحن وليد سعد: "الف مليون سلامه عليها، ربنا يحفظها".

يذكر أن المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أحيت حفلا غنائيا، يوم 13 سبتمبر الماضي في الإسكندرية.