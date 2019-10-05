فيديو| نانسي عجرم تلاعب ابنتها الصغرى "ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو يجمعها بابنتها الصغرى "ليا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بأغنيتها التي أهدتها لابنتها "ليا". وظهرت نانسي في الفيديو وهي تلاعب ابنتها "ليا" من داخل منزلها، وعلقت: "قلبي". يذكر أن نانسي عجرم احتفلت بقدوم ابنتها الصغرى "ليا"، في فبراير الماضي، وطرحت بعدها أغنية تحمل اسم "ليا"، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، وألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.

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