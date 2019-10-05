محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر، تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، فيلم "الممر" من إخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق، وذلك في السابعة مساء الاثنين 7 أكتوبر على المسرح الكبير، ويعقبه ندوة للحوار مع صناعه ومبدعيه تُقام بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة .
يدور الفيلم حول بطولات الجيش المصري، خلال حرب الاستنزاف.
"الممر" حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، ومازال ينافس حتى الآن على إيرادات شباك التذاكر، وقام ببطولته "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد الشرنوبي، محمود حافظ".
كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين.. الأوبرا تعرض "الممر" احتفالًا بانتصارات أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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