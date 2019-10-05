9 أكتوبر.. بدء عرض "نهاية الحب" لمحمد حاتم على مسرح الفلكي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستقبل مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في التحرير، العرض المسرحي "نهاية الحب"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري.
"نهاية الحب" إخراج الفرنسي باسكال رامبير، قُدمت المسرحية بأكثر من 10 لغات، ويقوم ببطولة نسختها العربية محمد حاتم وناندا محمد.
تدور أحداث المسرحية حول شاب وفتاة تربطهما قصة حب، يواجهان بعضهما ويكتشفان اختلاف رؤية كل منهما تجاه الكثير من الأمور، لنرى كيف ينتهي الحب بينهما، بعد أن يتسلحا بكلمات مثل سكاكين تلمع نصالها، فيناقشان انفصالهما في رقصة ذهنية وعاطفية.
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