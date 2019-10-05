أحمد خالد صالح يحتفل بتخرج أخته

نشر الفنان الشاب أحمد خالد صالح صورة تجمعه بأسرته أثناء حفل تخرج أخته الصغيرة و ذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام و علق عليها قائلا:منأسعد أيام حياتي
يذكر أن آخر ما شارك فيه النجم هو فيلم الفيل الأزق الذى تم طرحه فى موسم عيد الاضحى و الفيلم من تأليف أحمد مراد و اخراج مروان حامد كريم عبدالعزيز هند صبري نيللي كريم إياد نصار و بطولة كل من
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