بعد تأجيل عرضه.. تعرف على تفاصيل فيلم "death on the nile"

انضمت الفنانة العالمية جال جادوت إلى فريق عمل "death on the nile"، وكان من المقرر أن يعرض الفيلم في شهر ديمسبر المقبل من عام 2019، ولكن تم تأجيله لشهر

أكتوبر من عام المقبل 2020.

وفيلم "death on the nile"، من تأليف أجاثا كريستي، وإخراج كينيث براناه، وبطولة كل من جال جادوت، أرمي هامر، روز

ليزلي، ليتيسيا رايت، آنيت بنينج، إيما ماكي، توم بيتمان، راسل براند، صوفي أوكونيدو، جينيفر سوندرز، علي فضل، دون فرينش، حياة كامل، لامبروس كالفونتزوس، ديفيد كرادوك، رافائيل كاربنتر، سارة إيف.

وتدور أحداث الفيلم حول تكملة فيلم "ميردر أون ذي أوريانت اكسبرس"، وتحمل قصته العديد من المفاجآت في إطار من الغموض و التشويق.

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