داعبت النجمة نانسي عجرم ابنتها، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وأعربت نانسي عن حبها بابنتها قائلة: "قلبي". "قلبي". Advertisements يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت سابقًا كليبا بعنوان "الحب زي الوتر"، وهو من إخراج ليلى كنعان، والأغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، وتوزيع محمد الشرابي. ليلى كنعان، والأغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، وتوزيع محمد الشرابي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نانسي عجرم تداعب ابنتها على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.