أحمد مكى ينعى صقره بعد موته

نشر الفنان أحمد مكى صورة تجمعه مع صقره ينعيه فيها وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام

وعلق عليها قائلا: لیل.. دی کانت من أقوی صقوری ... کانت صیادة قویة جداً.

نوعها ( الوکری) الفيديوهات انستجراموعلق عليها قائلا: لیل.. دی کانت من أقوی صقوری ... کانت صیادة قویة جداً.نوعها ( الوکری)

يذكر أن آخر عمل قدمه النجم أحمد مكى هو مسلسل "خلصانة بشياكة" تأليف أحمد محيي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي وإخراج أحمد المحمدى.

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