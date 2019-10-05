منه فضالى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

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نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليهاقائلة: ست من المجانين والحمقي الذين لا يعرفون حقيقتهم والمدعين للمثالية.. أعرف جيدًا ما هي أخطائي.
يذكر أن آخر عمل درامى شاركت فيه النجمة هو مسلسل "قيد عائلى" المسلسل من إخراج تامر حمزة، وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل.
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