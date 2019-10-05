بشرى توجه رسالة لأصدقائها في عيد ميلادها

نشرت الفنانة بشرى صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،

وعلقت بشرى على الصورة قائة:شكرًا لكل الأصدقاء و الزملاء على مفاجأتى بحفل عيد ميلادى ....أسعدتونى و كانت حقيقى أحلى

مفاجأة.

كان مسلسل عوالم خفية هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت بها بشرى، والمسلسل بطولة النجم عادل إمام ومن تأليف أمين جمال، محمد محرز ، محمود حمدان.