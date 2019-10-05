نشرت الفنانة بشرى صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،
وعلقت بشرى على الصورة قائة:شكرًا لكل الأصدقاء و الزملاء على مفاجأتى بحفل عيد ميلادى ....أسعدتونى و كانت حقيقى أحلىمفاجأة.
كان مسلسل عوالم خفية هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت بها بشرى، والمسلسل بطولة النجم عادل إمام ومن تأليف أمين جمال، محمد محرز ، محمود حمدان.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى توجه رسالة لأصدقائها في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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