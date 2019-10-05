ابتكار جل يمنع انتشار حرائق الغابات ونجاح تجاربه الأولى

ابتكرت مجموعة من العلماء نموذجًا أوليًا لجل يمكن استخدامه لمنع انتشار حرائق الغابات، حيث تم تطوير الجل فى كلية ستانفورد للهندسة، ويمكن تطبيقه على المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن هذا الجل مصنوعًا من السليلوز، ويمكن أن يظل الجل فعالًا طوال موسم الحريق بأكمله ويحافظ على سلامة الغابات على الرغم من تأثيرات الطقس.

وقاد هذا المشروع إريك أبيل، أستاذ علوم وهندسة المواد فى جامعة ستانفورد، فبعد مشاهدة الدمار الذى أصاب كاليفورنيا فى عام 2018 تساءل أبيل عما إذا كان بإمكانه وضع مثبطات للحريق فى المواد الهلامية.

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وقرر أبيل إنشاء نموذج أولى، قائلا: "الطريقة الوحيدة لمحاربة حرائق الغابات حاليًا هى رد الفعل، ننتظر منهم أن يبدأوا ثم نخرج ونستخدم مثبطات الحريق لمحاولة إخمادها".

ولقد كان النموذج الأولى لجل أبيل ناجحًا فى الاختبارات الأولية، حيث منع الحرائق فى المناطق المعرضة لخطر كبير للحرائق.

جدير بالذكر أنه يتم حرق أكثر من 10 ملايين فدان فى حرائق الغابات فى جميع أنحاء البلاد سنويا، وتتضمن تكلفتها مليارى دولار، دون حساب الأضرار والإصابات فى الممتلكات.