بعدما أصيبت به.. إليسا تساهم في التوعية بسرطان الثدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على التوةعية بسرطان الثدي، والدعوى للكشف المبكر، وذلك بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، والذي يتوافق مع شهر أكتوبر.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “تشرين الأول شهر التوعية من سرطان الثدي، قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي، إذا كنتي سيدة، راجعي الطبيب للفحص الدوري، وإذا في حولكن نساء، شجعوهن يخضعو للفحوصات المبكرة، ليكون الشفاء أسهل، كرمالِك.. وكرمال كل اللي بيحبوكي”.

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الفنانة اللبنانية كانت قد كشفت العام الماضي، عن إصابتها بسرطان الثدي، والذي خضعت لعلاج مكثف له وذلك دون الكشف عن إصابتها إلا بعد شفائها من المرض.

إليسا، كشفت عن إصابتها بعد طرح ألبوم “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي نشرت صور حية من فيديوهات تلقيها للعلاج داخل المستشفى، وأكدت أنها أخفت طبيعة مرضها حتى عن والدتها وأول من أخبرتهم هي صديقتها المصرية وشقيقها.

وأكدت في أكثر من تصريح صحفي لها أن سبب إخفائها مرضها هو أنها لا تحب نظرة الشفقة من أحد، موضحة أنها أخفت مرضها عن أعضاء لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، وكشفت الأمر فقط لمنظمين البرنامج وذلك تجنبا لأي تطور في حالتها الصحية