متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه تلهو مع طفلتها لِيَا على أنغام “كأنو هيدي الأحاسيس”، الأغنية التي أعدّتها لطفلتها الثالثة لمناسبة ولادتها.
وأرفقت نانسي عجرم الفيديو المعبّر بتعليق: “قلبي”، فيما حاز تفاعلاً كبيرًا من متابعيها الذين انهالوا بأصدق التمنيات على نانسي وعائلتها.
على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها. وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو بأحاسيس أمومة نانسي عجرم: “قلبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.