فيديو بأحاسيس أمومة نانسي عجرم: “قلبي”

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه تلهو مع طفلتها لِيَا على أنغام “كأنو هيدي الأحاسيس”، الأغنية التي أعدّتها لطفلتها الثالثة لمناسبة ولادتها.

وأرفقت نانسي عجرم الفيديو المعبّر بتعليق: “قلبي”، فيما حاز تفاعلاً كبيرًا من متابعيها الذين انهالوا بأصدق التمنيات على نانسي وعائلتها.

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها. وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.