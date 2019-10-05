بسرية تامة.. خطوبة شقيق كيت ميدلتون وحبيبته الفرنسية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت التقارير اليوم السبت، عن خطوبة شقيق كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، لحبيبته الفرنسية في سرية تامة.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سرعان ما عقد جيمس ميدلتون 32 عامًا خطوبته على حبيبته الفرنسية أليزي ثيفينيت 29 عامًا، بعدما عرض عليها الزواج في أجواء خاصة وسرية.

وقال أحد أصدقاء الثنائي: "لقد عقدا خطوبتهما، وأليزي كانت ترتدي خاتمًا ذا ماسة ياقوت جميلة، لقد كانا يبقيان خبر الخطوبة سريًا، ولكن الأخبار انتشرت بين الأصدقاء، حتى تسربت".

وبالإضافة إلى ذلك، كشف المصدر أن جيمس وأليزي سيعلنان عن خبر الخطوبة رسميًا خلال الأسبوع المقبل.

ووفقًا لما ذكرته المصادر، قدم جيمس لحبيبته خاتمًا خلابًا ذا ماسة من الياقوت الأزرق، اختاره من وحي خاتم شقيقته دوقة كامبريدج، والذي ورثه الأمير ويليام من والدته الراحلة الأميرة ديانا.

ويأتي خبر خطوبة شقيق كيت ميدلتون بعد أيام من خطوبة الأميرة بياتريس؛ إذ أعلن قصر باكنغهام عن الخبر في الـ 26 من سبتمبر.

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يجدر بالذكر أن جيمس الذي يدير شركة Boomf البريطانية لتقديم الهدايا، التقى أليزي في العام الماضي في نادي "جنوب كينسينغتون" بين العديد من الأصدقاء إلا أن أليزي لم تكن تعرف من هو جيمس آنذاك.

وذكر مصدر للصحيفة: "آنذاك، وبعد عودة أليزي لطاولتها، طلب جيمس من النادل تقديم رسالة إليها، كتب فيها: لا أفعل ذلك عادة، ولكن أترغبين في مشروب معي؟"، ثم التقيا بالفعل بعد أسبوعين، قبل أن تدرك أليزي هوية جيمس لاحقًا، عندما أخبرها أحد الأصدقاء.

وفيما يتعلق بأليزي، يُعرف عنها أنها ماهرة في التزلج على الجليد، وتتحدث 4 لغات بفضل نشأتها في تشيلي وإندونيسيا وبلجيكا، كما انتقلت إلى بريطانيا قبل 6 أعوام، وحصلت على الماجستير في الاستثمار والتمويل من "كلية الملكة ماري" التابعة لجامعة لندن.

وتأتي خطوبة جيمس لحبيبته الفرنسية، بعد حوالي عام من انفصاله عن الممثلة البريطانية "دونا إير"، والذي كان مرتبطًا بها لمدة 5 سنوات.