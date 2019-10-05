- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كريستين ستيوارت "آخر شياكة" بتوقيع Chanel فى عرض فيلم Seberg بلندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية كريستين ستيوارت عرض فيلم "Seberg"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان " BFI London Film Festival" لعام 2019، والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الحالى.
وخطفت كريستين ستيوارت البالغة من العمر (29 سنة) الأضواء نحوها بمجرد وصولها لمكان العرض، حيث تركزت عليها عدسات المصورين الذين سجلوا لها عددا كبيرا من الصور، وكانت ستيوارت ترتدى ملابس فضفاضة بإحدى درجات اللون الأحمر، وحملت ملابسها إمضاء دار أزياء "Chanel" لمجموعة خريف 2019.
وتدور أحداث الفيلم عن قصة حقيقية حول الممثلة جين سيبيرج التى كانت مستهدفة فى أواخر الستينيات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بدور السينما الأمريكية فى 13 ديسمبر المقبل، بينما يعرض فى ألمانيا فى 26 مارس 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كريستين ستيوارت "آخر شياكة" بتوقيع Chanel فى عرض فيلم Seberg بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.