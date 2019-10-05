شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كريستين ستيوارت "آخر شياكة" بتوقيع Chanel فى عرض فيلم Seberg بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية كريستين ستيوارت عرض فيلم "Seberg"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان " BFI London Film Festival" لعام 2019، والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الحالى.

وخطفت كريستين ستيوارت البالغة من العمر (29 سنة) الأضواء نحوها بمجرد وصولها لمكان العرض، حيث تركزت عليها عدسات المصورين الذين سجلوا لها عددا كبيرا من الصور، وكانت ستيوارت ترتدى ملابس فضفاضة بإحدى درجات اللون الأحمر، وحملت ملابسها إمضاء دار أزياء "Chanel" لمجموعة خريف 2019.

وتدور أحداث الفيلم عن قصة حقيقية حول الممثلة جين سيبيرج التى كانت مستهدفة فى أواخر الستينيات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بدور السينما الأمريكية فى 13 ديسمبر المقبل، بينما يعرض فى ألمانيا فى 26 مارس 2020.









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