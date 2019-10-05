شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: للحرب علينا حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحتفل كل عام بنصر حرب أكتوبر المجيدة وتخرج لنا المعلومات والقصص والحكايات الجديدة ولكننا مازلنا مقصرين في حق الحرب فلم نوفي انتصارنا حقه في التناول سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا ربما يكون الغناء تناول الحدث بشكل أفضل من الثلاثي الدرامي وكل ما قدم به لم يكن على مستوى الحدث العظيم والنصر المبين .

السينما العالمية قدمت ما لا يقل عن 300 فيلما عن الحرب العالمية الأولى و245 فيلما عن الحرب العالمية الثانية و122 فيلما عن "الحرب فى فيتنام" بمفردها وآخرها فيلم "عبر الكون" للمخرجة جوليا تيمور، وقدم 30 فيلما عن الحرب الأمريكية فى العراق منها فيلم «The Men Who Stare at Goats» "رجال يحدقون فى الماعز" بطولة جورج كلونى المأخوذ عن كتاب «جون رونسون» ونحن فى مصر لم نقدم سوى 6 أفلام أو 7 فقط عن أعظم حرب عرفتها البشرية وتدرس فى الكليات والمعاهد للطلبة فمازالت حرب أكتوبر لم تأخذ حقها فى الفن المصرى.

قيمة الحرب الحقيقية لم تظهر على شاشة السينما أو في المسرح بشكل جيد وفيلم "الممر" ربما يكون خطوة مهمة ومشجعة لصناع السينما والدراما التليفزيونية علي التحرك سريعا لإنتاج أعمال فنية تبرز البطولات المصرية وتجسد ما حدث فى الحرب على المستوى الإنسانى خاصة اننا مازال علي قيد الحياة الكثير من الابطال الذين عايشوا الحرب ويمتلكون القصص والحكايات التي تصنع مئات الافلام والمسلسلات .

كما أننا لدينا قصص مراسلين عسكريين عايشوا بطولات حرب أكتوبرمازالوا احياء يرزقون منهم الإعلامي القدير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة الأسبق فهو كان أحد أبرز المراسلين الحربيين أثناء حرب أكتوبر ومن أشهر البرامج التى عرف بها برنامج صوت المعركة و برنامج يوميات مراسل حربى ولدينا أيضا عبده مباشر وهو أحد المحررين العسكريين و المراسلين الحربيين المعروفين فى الوسط الصحفى والاعلام وغيره الكثيرين الذين قاموا بتغطية حرب أكتوبر المجيدة و نجحوا فى نقل صورة حية من البطولات و الأحداث و المواقف التى حفلت بها الحرب وفي جعبتهم الكثير من القصص والحكايات التي يجب استغلالها والاستفادة منها .