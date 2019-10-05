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سكارليت جوهانسون تلفت الأنظار بمهرجان نيويورك أثناء الترويج لفيلمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت النجمة العالمية سكاريت جوهانسون، الأنظارإليها أثناء ظهورها أمس أثناء الترويج لفيلمها المنتظر Marriage Story، في مهرجان نيويورك السينمائي في دورته الـ 57 المقامة حالياً.

سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون

 

وحضرت جوهانسون العرض الخاص لفيلمها المنتظر عرضه في 6 نوفمبر المقبل، بصحبة الممثلة العالمية لورا ديرن والعديد من نجوم وأبطال الفيلم.

وارتدت جوهانسون صاحبة الـ 34 عاماً فستان أسود اللون بدون حمالات، يتميز بالعديد من الأزهار وحجر الراين، وحزام أعلى منطقة الخصر، وصندل شفاف في القدم.

 

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فيلم Marriage Story من بطولة سكارلت جوهانسون، لورا ديرن، ميريت ويفر، آدم دريفر، راي ليوتا، مارك أوبراين، والاس شون، آلان ألدا، جولي هاجرتي، كايل بورنهيمر، ومن تأليف وإخراج نوح باومباخ.

الفيلم يدور حول نظرة المؤلف والمخرج نوح باومباخ الحازمة والتى تشمل العديد من وجهات النظر من أول الرحمة إلى الانفصال بسبب المشاكل التى تعيق الزواج.

 

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