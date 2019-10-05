شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الفلكى يستقبل نهاية حب محمد حاتم وناندا محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل خشبة مسرح الفلكى التابع للجامعة الأمريكية، فى الثامنة من مساء الأربعاء 9 أكتوبر الجارى عرض "نهاية الحب" ‬وإخراج: ‬باسكال‭ ‬رامبرت، تمثيل ‬محمد‭ ‬حاتم،‭ ‬‬ناندا‭ ‬محمد، مصمم‭ ‬ومنفذ‭ ‬الديكور ‬دانيال‭ ‬جينيوتو، تصميم‭ ‬الإضاءة ‬باسكال‭ ‬رامبرت‭ ‬وجون‭-‬فرانسوا‭ ‬بنسارد، مساعد‭ ‬إخراج‭: ‬شيماء‭ ‬شكى، ٬ ترجمة‭ ‬ ‬شادى‭ ‬الحسينى‭ ‬.

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القصة تدور حول حبيبان‭ ‬يواجهان‭ ‬بعضهما‭. ‬رؤيتان،‭ ‬جسدان،‭ ‬مونولوجان‭ ‬داخليان‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬انتهاء‭ ‬حبهما‭. ‬كلا‭ ‬الحبيبان‭ ‬متسلحٌ‭ ‬بكلمات‭ ‬مثل‭ ‬سكاكين‭ ‬تلمع‭ ‬نصالها‭ ‬ويتحمل‭ ‬عبء‭ ‬الصمت‭ ‬الثقيل‭ ‬للآخر،‭ ‬فيناقشان‭ ‬انفصالهما‭ ‬في‭ ‬رقصة‭ ‬ذهنية‭ ‬وعاطفية‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسرحية‭ ‬ ‬نرى‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭ ‬بين‭ ‬زوجين،‭ ‬والجمهور مدعو‭ ‬لمراقبة‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬فى نهاية‭ ‬الحب‭. ‬