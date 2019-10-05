شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الفلكى يستقبل نهاية حب محمد حاتم وناندا محمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل خشبة مسرح الفلكى التابع للجامعة الأمريكية، فى الثامنة من مساء الأربعاء 9 أكتوبر الجارى عرض "نهاية الحب" وإخراج: باسكال رامبرت، تمثيل محمد حاتم، ناندا محمد، مصمم ومنفذ الديكور دانيال جينيوتو، تصميم الإضاءة باسكال رامبرت وجون-فرانسوا بنسارد، مساعد إخراج: شيماء شكى، ٬ ترجمة شادى الحسينى .
القصة تدور حول حبيبان يواجهان بعضهما. رؤيتان، جسدان، مونولوجان داخليان عن كيفية انتهاء حبهما. كلا الحبيبان متسلحٌ بكلمات مثل سكاكين تلمع نصالها ويتحمل عبء الصمت الثقيل للآخر، فيناقشان انفصالهما في رقصة ذهنية وعاطفية. في هذه المسرحية نرى المواجهة النهائية بين زوجين، والجمهور مدعو لمراقبة ما يحدث فى نهاية الحب.
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