تراند اليوم : أم كلثوم تدفع كل ما تملك لرفع العلم المصري في سيناء

كان لأم كلثوم “كوكب الشرق” الدور الأبرز علي الإطلاق في دعم الجيش المصري ،خلال حرب الإستنزاف ، وفي التقرير التالي نبرز أهم ماقدته كوكب الشرق لخير اجناد الأرض.

ظن البعض خلال عام مضى أن بلد الكنانة صارت منبعا للجهل والجهلاء،ومرعى خصبا للإرهاب، إلا أن ثورة الشعب المستنير في 30 يونيو 2013 بحماية جيشه وشرطته سرعان ما لفظت هؤلاء الخارجين على قيمه وتقاليده ودينه السمح المتسامح، لتلملم مصر جراحها، وتقبض من جديد على شمس النور،التي أنارت بها من قبل الدنيا جميعها، وبقى الفن يمارس دوره في نشر الوعي والتنوير بين المواطنين،وسيظل الفنان يدعم مسيرة الفن التي تغذي عقول ووجدان الشعب بإكسير الحياة.

ونحن نحتفي بالذكرى الأربعين لنصر 6 أكتوبر 1973 المجيد، وبمرور أكثر من ثلاثة أشهر على استعادة مصر من بين براثن ومخالب وأنياب جماعات متأسلمة هيمنت وتسلطت على أرض المحروسة،يطيب لنا أن نعقد مقارنة – مع البون الشاسع – بين جهاد الفنانين والفنانات لدعم صمود جيش مصر عقب نكسة 5 يونيو 1967، وجهاد جماعات الإسلام السياسي – وللعلم الإسلام منهم براء!

نعلم أن غالب فنانات مصر تعرضن لحملات تشويه من قبل جماعات المتأسلمين طوال العام الماضي حسمها القضاء لصالح هؤلاء الفنانات،وتركزت على أمور شخصية لو صدقت لاستوجبت احتقارهن من أبناء شعبهن، وزعمت جماعة الإخوان وجماعات المتأسلمين المتحالفة معها،أنهم أهل الإيمان وخلفاء الله على الأرض وفي الحكم،وغيرهم من أفراد الشعب أهل كفر وشقاق،عليهم أن ينقادوا لهم شاءوا أم أبوا، ورغم أن هذا الشعب لفظهم وأزاحهم عن الحكم بثورة مشهودة، إلا أنهم أعلنوا راية الجهاد ليس ضد عدو، وهو المجال الطبيعي للجهاد،وإنما ضد بني وطنهم وجلدتهم، واعتصموا في الميادين،وخاصة في ميداني رابعة العدوية والنهضة،وابتدعوا – في سبيل لذتهم الحسية وهم بعيدون عن بيوتهم-مجالا جديدا للجهاد، خصوا به النساء، وهو ليس من الدين في شيء،أطلقوا على هذا النوع”جهاد النكاح”،حيث تجاهد المرأة التي يعتبرونها مجرد متاع بجسدها لتؤنس الرجل وتداعبه وتمتعه خلال اعتصامه، ويقضي حاجته معها، ولما يقضي أحدهم وطره يجيء ثاني ليكرر ما فعله الأول، ثم ثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين، تمامًا كما تفعل ذلك الخنازير فقط في عالم الحيوان، إذ يابى بقية الحيوان هذا المسلك الهدام،ضاربين عرض الحائط بكل تعاليم ومبادئ الإسلام الذي يزعمون أنهم يلتزمون به ولا يحيدون عنه قيد أنمله.

وتأكدت دعوة الإخوان لما يسمى “جهاد النكاح” بما نشر عن ذلك وبما أعلن عن الوحدات السكنية التي تم إعدادها لهذا النوع من البغاء على صفحات قيادات هذه الجماعة المتحللة على “فيس بوك”و”تويتر”، وبشهادات لأعضاء من حركة إخوان بلا عنف ومنهم المتحدث الإعلامي باسم الحركة المنشقة عن حركة “الإخوان المسلمين”، الذي قال إن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة عن حالات من “نكاح الجهاد” باعتصامي النهضة ورابعة العدوية، وأضافت هناء محمد أمينة المرأة بحركة إخوان بلا عنف، إنه تم رصد عدة حالات من نكاح الجهاد باعتصامي النهضة ورابعة العدوية، وتم رصد 76 حالة نكاح جهاد باعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.

بل ووصل أمر أحد الأزواج ممن له صلة بالجماعة، إلى أن يرسل بامرأته إلى ميدان رابعة لتجاهد بجسدها، وبعد عودتها عقد أهالي قريته مجلسًا عرفيًا أفتوا فيه بتطليقها منه.

وتغنت قيادات هذه الجماعات المارقة عن الإسلام والوطن بعمليات الذبح والقتل والتعذيب والإرهاب ضد أفراد جيش وشرطة وشعب مصر، وارتكبوا من المذابح الشبيهة بمذابح اليهود ضد شعب فلسطين والجيش المصري،وهي مذابح يندي لها الجبين بسبب حقارتها،ورغم أن هذا الداء يحسبونه جهادا للرجل والمرأة،وهو يوجب احتقارهم رجالاً ونساءً، ويبعدهم عن الرجولة والشرف والكرامة والشهامة والمروءة والوطنية، إلا أنهم هاجموا فنانات مصر ووصفوهن بأقذع الألقاب، في حين أنهن أطهر من جهاد نكاحهم الذي هو بغاء، ولننظر إلى جهاد فنانة راحلة في سبيل وطنها حين تعرض لهزيمة عسكرية، وكان بالفعل نعم الجهاد، أنه دور الفنانة الراحلة القيثارة صاحبة العصمة كوكب الشرق أم كلثوم في دعم المجهود الحربي لمصر إثر نكسة 5 يونيو.

بعد النكسة دخلت السيدة أم كلثوم في حالة اكتئاب شديدة وانزوت في بدروم فيلتها بحي الزمالك متشحة بالسواد، عازمة على الاعتزال، بعد أن شاعت مقولة إن العرب خسروا الحرب بسبب أم كلثوم، بزعم أنها تخدرهم بأغاني الحب والغرام والهيام والخصام الطويلة، وبعضهم اعتبر أغنياتها الطويلة وتباهيها بالثقافة المحلية انفصالاً عن الواقع، فسارعت إلى أن تعلن تعليقًا على هذا القول المنكر: إن كنت السبب فأنا على استعداد لاعتزال الفن.

وتلقت أم كلثوم اتصالاً هاتفيًا من ديوان الرئاسة يدعوها للقاء الزعيم جمال عبد الناصر الذي تمكن- خلال اللقاء- من أن يقنع أم كلثوم بالعدول عن الاعتزال، وأن تستمر في الغناء، ووافقت على أن تذهب كل أموال حفلاتها إلى المجهود الحربي لمساعدة الجيش المصري على إعادة ترتيب صفوفه.

وقال الشاعر أحمد شفيق كامل تعليقًا على موقف أم كلثوم عقب النكسة: “رفعت أم كلثوم بعد النكسة شعار الفن من أجل المجهود الحربى”، وقالت “لن يغفل لى جفن وشعب مصر يشعر بالهزيمة”.

وتسابق أدباء وفنانو مصر ليحذوا حذو أم كلثوم، مع قادة مصر وزعمائها في التبرع، ضمن حملة خاصة لدعم المجهود الحربي، التي هدفت إلى دعم قدرات الجيش المصري وتعزيز إمكاناته، في مواجهة القوة الإسرائيلية، وبين كل المبادرات كانت المبادرة البارزة لكوكب الشرق، وبدأت تتلقى التبرعات من جميع المصريين، وبذلت أم كلثوم جهودا جبارة فى توفير السلاح، وبث روح الحماس في المصريين بأغانيها الوطنية، ووصل الأمر إلى أنها أحيت حفلات على جبهات القتال للمرة الأولى،وقبلها تبرعت بمجوهراتها للمجهود الحربى، وغنت “إنا فدائيون”.

وكانت أم كلثوم قد سبق وتعاقدت قبل النكسة علي أقامة حفلات في باريس في أكتوبر 1967، ولما كان يفصل بين موعد سفرها لباريس ورجوع أم كلثوم عن قرار الاعتزال عدة أشهر، فكان قرارها إقامة حفلات دورية في كل محافظات مصر لدعم المجهود الحربي، وذلك بمعدل حفلين كل شهر، وكان من المفروض أن تستغرق هذه الحفلات مدة عام كامل لتغطية كل محافظات الجمهورية الأربعة والعشرين في ذلك الوقت، لكن لظروف أم كلثوم الصحية وسفرها المتكرر لإقامة حفلات خارج مصر للمجهود الحربي لم يتم الإيفاء بهذه الوعود كلها واقتصرت حفلات أم كلثوم على دمنهور والإسكندرية والمنصورة وطنطا .

وكان حفل دمنهور بمحافظة البحيرة أول هذه الحفلات، وكانت تحت رعاية محافظ البحيرة وجيه أباظة الذي طلب من أم كلثوم أمام الجمهور أن تكتفي بوصلتين فقط في الحفل حفاظا على صحتها وهذا ما تم فعلا في هذا الحفل،وكل ما تلاه من حفلات عدا حفلي باريس، الذي شهد ثانيهما وقوعها على خشبة المسرح.

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أقيم الحفل في سرادق ضخم وحضره حوالي 3500 مستمع، دفعوا 39 ألف جنيه هي حصيلة هذا الحفل من بيع التذاكر في حين كان أعلى إيراد لحفلات أم كلثوم في ذلك الوقت لا يتعدى 18 ألف جنيه، وفي بداية الحفل قدم وجيه أباظة أم كلثوم إلى شعب البحيرة قائلا “إننا لا نستقبلها كفنانة عظيمة فقط يأسرنا فنها ويروينا ،وإنما نستقبلها كمناضلة في طليعة المناضلين بأمضى سلاح، سلاح الفن، خاصة إذا كان فن أم كلثوم”، ثم قدم لها شيكاً بحصيلة إيراد الحفل،إضافة إلى سبائك من الذهب تبرع بها أهل البحيرة دعما للمجهود الحربي، وتوالت الشيكات من أهل البحيرة في اليوم التالي للحفل لتبلغ الحصيلة حوالي 80 ألف جنيه.

كما أقيم حفل الإسكندرية يوم 31 أغسطس 1967 ،وبلغ إيراد هذا الحفل من تبرعات وخلافه 100 ألف جنيه، وأربعين كيلو جراما من الحلي قيمتها أكثر من 82 ألف دولار، قدمت لدعم المجهود الحربي وكان ممن حضر هذا الحفل فريق تلفزيوني من فرنسا أتى خصيصاً لعمل تحقيق تلفزيوني عن أم كلثوم قبل سفرها إلى باريس في شهر أكتوبر.

وحققت في حفلها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية 125 ألف جنيه، وفى حفلها بمدينة طنطا بمحافظة الغربية حققت 283 ألف جنيه.

وفي حفلها بفرنسا على أكبر مسارحها “أوليمبك”بباريس، قدمها الإذاعي الكبير جلال معوض، متحدثًا عن تحرير فلسطين، فذهب صاحب المسرح “اليهودى” في حجرتها معترضًا، وتعاملت معه بكل عزة وكرامة مهددة بإلغاء الحفل، وأشارت إلى فرقتها بالاستعداد لمغادرة المسرح، فأسرع الرجل للاعتذار، وواصل جلال معوض نفس الأداء فى الحفل الثاني،وقال الزعيم الفرنسى ومؤسس فرنسا الحديثة شارل ديجول: “لمست معها أحاسيسي وأحاسيس الفرنسيين جميعًا”، وحققت من حفلتي فرنسا 212 ألف جنيه استرليني لصالح المجهود الحربي.

وهبت في الكويت عضوات الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لجمع الأموال للمجهود الحربي، خاصة أن الإيمان بالقومية العربية كان في أوجه، فقامت بحملة كبيرة من أجل دعم المجهود الحربي، ودعوة الى حملة جمع الذهب، أسوة بالحملة التي كانت تشرف عليها أم كلثوم في مصر، وساهم الكثير من العائلات الكويتية بتقديم التبرعات والذهب،وبالفعل استطاعت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أن تجمع 60 كيلوجراما من الذهب وسلمت عضوتا الجمعية نوار ملا حسين،وغنيمة العماني الذهب بصفة رسمية إلى السلطات المصرية.

من ضمن الأنشطة الأخرى التي دعت إليها الجمعية أيضًا دعوة أم كلثوم لإحياء حفل في سينما الأندلس،ذهب ريعها لصالح المتضررين من حرب 1967، وبلغ مردود الحفلة حينها مائة ألف دينار كويتي.

وتغنت فى تونس بحضور رئيسها آنذاك الحبيب بورقيبة فى استاد العاصمة، وفي المغرب غنت بحضور ملكها الحسن الثانى، وفى الخرطوم بحضور كل القيادات السياسية السودانية، وفي لبنان،وليبيا،وإمارة أبو ظبى، ولم ينته عام 1970، إلا وقد أودعت أم كلثوم في الخزينة المصرية 520 ألف دولار، ثم أحيت حفلات في البحرين والعراق وباكستان كانت حصيلتها عملات صعبة ومجوهرات، وبلغت حصيلة ما جمعته أم كلثوم للمجهود الحربي- وفق مصادر-ما يربو على ثلاثة ملايين دولار.

وفى عام 1971 قررت أم كلثوم إنشاء مشروع كبير يتكلف عشرات الملايين تساهم فى تمويله، وفتحت باب التبرعات للقادرين للمساهمة معها فيه، وكان المشروع يشمل إنشاء مسرح وفندق سياحى ليضمن توفير مورد ثابت للإنفاق على مشروعات الرعاية الاجتماعية للفقراء، وإنشاء دار لإيواء السيدات اللاتى لا مأوى لهن،ودار للأيتام وسجلت لذلك جمعية باسم “دار أم كلثوم للخير”، وابتاعت قطعة أرض لإقامة المشروع عليها،وساهم معها عدد من السيدات والرجال انتخبوا من بينهم مجلس إدارة للجمعية تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، واجتمعت مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية،وتم وضع الترتيبات لوضع حجر أساس المشروع، ونشرت الصحف تحقيقات وأخبارا كثيرة عن هذا المشروع،وذكرت أنه سيكون أكبر مشروع ثقافى وفنى واجتماعي في مصر، ومارست الجمعية في البداية نشاطها بأموال أم كلثوم الشخصية، ولزيادة الموارد حصلت على ترخيص بإصدار “يانصيب” خيرى تخصص حصيلته للمشروع، ولكن حدثت مفاجأة فقد جاء ايراد اليانصيب أقل من قيمة الجوائز،فاضطرت أم كلثوم لأن تدفع الفرق من مالها الخاص، وكان المبلغ كبير جدًا بالنسبة لذلك الوقت،ثم توقف الكلام في الصحافة عن المشروع، واختفى حجر الأساس واختفت الجمعية، لتظهر بدلاً عنها جمعية أخرى باسم جمعية “النور والأمل” ترأسها السيدة جيهان السادات.

ثم ماذا قدمت جماعة الإخوان وحلفائها من جماعات المتأسلمين لمصر وشعبها على مدار تاريخهم الأسود، سوى الاغتيالات والدمار والخراب، وتكفير من يخالفهم واستحلال دمه، ولينظروا إلى دور أم كلثوم الوطني في مواطن أخرى إبان الاحتلال البريطاني، ويروى الكاتب الصحفي الراحل محمد التابعى- فى ذكرياته-أن الحكومة البريطانية طلبت من مخابراتها العسكرية القبض على أم كلثوم ونقلها إلى لندن خوفا من أن يخطفها الألمان لاستغلالها في الدعاية لصالحهم ضد الإنجليز، وأكد ذلك مدير الإذاعة المصرية في ذلك الوقت “سعيد لطفى”، وقال: إن محطة الإذاعة البريطانية عرضت عليه توجه أم كلثوم إلى لندن لتسجل أغنية مقابل مائة جنيه، ولكن أم كلثوم – لحسن الحظ – لم تقع فى هذا الفخ، ورفضت هذا العرض دون أن تعلم الهدف الحقيقي لهذه الرحلة.

وفى نفس الوقت أنشأت حكومة إيطاليا سنة 1937 إذاعة لاسلكية للدعاية المضادة لدعاية الحلفاء،وعرضت هذه الإذاعة على أم كلثوم إحياء حفلات خاصة لها ورفضت أم كلثوم هذا العرض أيضا.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952غنت”مصر التي في خاطري وفي فمي.. أحبها من كل روحي ودمي”، وحين تعرض عبد الناصر لمحاولة اغتياله من قبل جماعة الإخوان في ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954، سارعت بتسجيل أغنية”أجمل أعيادنا الوطنية بنجاتك يوم المنشية”،وغنت للسد العالي،وغنت لوحدة مصر وسوريا 1958، ثم غنت للاتحاد الثلاثي الذي ضم مصر وسوريا واليمن،ومنحها جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى،ومن قبله منحها الملك فاروق “قلادة النيل العظمى” الذي يجعل لقبها “صاحبة العصمة” وهو لقب تحصل عليه الأميرات، وقال عنها المفكر الأديب عباس العقاد: “فى مصر خمسة أشياء لن تتكرر: النيل – الأهرامات – أبو الهول – أم كلثوم – العقاد”.

ودعمت أيضًا جامعة الدول العربية، ففي سنة 1945 أقامت حفلا لتمويل جامعة الدول العربية، وتأييد فكرة إنشائها، وحضر الملك فاروق الأول هذا الحفل مع عدد من الملوك والزعماء العرب.

وأخيرًا، أخطأ أفراد من الجماعات المتأسلمة المارقة، حينما وضعوا في مارس 2013 نقابا على تمثال أم كلثوم بمدينة المنصورة،بحجة ستر جبينها،إذ كان يجب أن يفعلوا بهذا النقاب ليواروا سوأتهم وأعمالهم ضد بني وطنهم،إن كانوا يؤمنون بأن لهم وطن.