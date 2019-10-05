كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 05:53 مساءً - نشرت ” أنجيلا بشارة ” طليقة الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري رسالة تهديد إلى الإعلامية ” نضال الأحمدية ” . وكتبت أنجيلا بالرسالة قائلة : ” نضال الأحمدية لو بتخلصيني وبتنزلي هالوثائق والتفاصيل اللي عندك ياها .. ما بقلى تهدديني إنك ساكتة كرمال ولادي ” . وأضافت : ” شكلك ما رح تفهمي غير ما ارفع عليكي دعوى قضائية .. وياريت بتتسلي بحدا غيري وبتحلي عني ” . Advertisements وتأتي تلك الرسالة بعد أن كشفت نضال الأحمدية عن امتلاكها لوثائق ضد أنجيلا بشارة سوف تقوم بنشرها .

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كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلا بشارة تهدد نضال الأحمدية : ” ياريت تتسلي بحدا غيري وتحلي عني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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