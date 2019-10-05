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كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 05:53 مساءً - كشفت صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن قضاء محكمة مكسيكية في شهر مايو الماضي بالحكم على الثنائي ” خوان كارلوس هرنانديز ” البالغ من العمر 38 عاما و ” باتريشيا مارتينيز ” البالغة من العمر 44 عاما بالحبس 654 عاما وهي مجموع 8 أحكام .
ويأتي ذلك على إثر إتهامهما بقتل ما يقرب من 20 سيدة وإطعام قلوبهن للكلاب .
وكانت قد تمكنت السلطات المكسيكية في أكتوبر من العام الماضي من إلقاء القبض على هذا الثنائي الملقب ب ” وحوش إيكاتيبيك ” وهي المدينة التي شهدت جرائمهما المروعة وهما يدفعان عربة أطفال محملة ببقايا بشرية .
ووفقا لاعترافاتهم فإن ” باتريشيا ” كانت هي المسؤولة عن استدراج الضحايا اللواتي عادة ما يكن شابات من خلال إقناعهن بالذهاب إلى منزلها لشراء بعض المنتجات مثل الجبن أو الملابس والعطور .
وبعد استدراجهن إلى المنزل يشرع الثنائي في قتلهن وتقطيع أوصالهن قبل إطعام قلوبهن للكلاب .
وبتفتيش منزلهما عثرت الشرطة على رفات العديد من السيدات .
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بالسجن 654 عاما لسفاح وشريكته بعد قتلهما ل 20 سيدة وأطعما قلوبهن للكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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