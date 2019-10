وفاة الممثلة الأمريكية آنا دوجار 22 عامًا في حادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

كشف موقع people عن وفاة الممثلة الأمريكية الشابة آنا دوجار البالغة من العمر 22 عامًا في حادث سيارة، دون أي تفاصيل تتعلق بالحادث.

ونقل الموقع رسالة نشرتها بريسيلا زوجة شقيق الفنانة الراحلة، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، قالت فيها: “بقلوبنا الضعيفة، تلقينا مكالمة هاتفية اليوم بأن أخت ديفيد الأصغر، عادت إلى الجنة، في 2 أكتوبر، في حوالي الساعة 8:30 صباحًا” .

وتابعت نعيها بكلمات مؤثرة: “الاثنان وعشرون عاماً من الحياة التي وهبها الله لها تبدو قصيرة ، لكنها في ضوء الأبد، كل حياتنا قصيرة، حيث كانت تثق في الرب يسوع المسيح كمنقذ شخصي لها”.

عاشت الممثلة -التي جاءت وفاتها بعد أشهر قليلة من وفاة جدّتها جوش ماري دوجار في 9 يونيو- حياة مليئة بالحيوية، كان يومها يبدأ عادة في الساعات الأولى من الصباح. بحسب ما نشره موقع people .

الفنانة الراحلة وممثلة الواقع شخصية تلفزيونية أمريكية، وهي معروفة بظهورها في برنامج تلفزيون الواقع Kids and Counting، وهو على غرار البرنامج الشهير “Keeping Up with the Kardashians”، وقد استمرت دوجار في الظهور لمدة 7 سنوات ضمن حلقات البرنامج على شبكة قنوات “تي ال سي” الأمريكية.