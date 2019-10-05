ويندي ويليامز تدفع لزوجها السابق 250 ألف دولار

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تكفلت نجمة برامج التوك شو الشهيرة، ويندي ويليامز، البالغة من العمر 55 عاما، بدفع 250 ألف دولار لزوجها السابق، المنتج كيفن هنتر، وذلك مقابل ترتيبات معيشته الجديدة، حيث يتحرك طلاق الزوجين إلى الأمام.

وكانت علاقة ويندي قد توترت بكيفن، في وقت سابق من هذا العام، بعد زواج استمر طويلًا عقب مزاعم بأن لديه طفل من امرأة أخرى.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد سلمت النجمة الشهيرة المبلغ لهنتر حتى يتمكن من تأمين ترتيبات معيشة جديدة، حيث يعرض منزل الزوجية للبيع.

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وعرض منزل ليفينجستون بنيو جيرسي الذي كان يعيش فيه الزوجان من قبل للبيع بسعر 1.895.000 دولارًا، وما يزال هنتر بحاجة إلى إخلاء المنزل، بينما انتقلت ويندي بالفعل وتعيش الآن في شقة فاخرة في نيويورك.

وفي الوقت نفسه، تحدثت ويندي عن الانفصال قائلة: إنها لن تبقى عزباء لفترة طويلة، لأنها تنوي الزواج مرة أخرى، وأصرت ويندي على أن زواجها المقبل سيكون في ظل ظروف جديدة، لأنها تريد أنْ تبقى منفصلة عن زوجها المستقبلي، الذي تقول إنه يجب أن يكون لديه مهنة كاملة وأمواله الخاصة.

وأضافت ويندي : أحتاج إلى رجل لديه مهنة كاملة وأمواله ووضعه الخاص، لا أريد أي شيء منه إلا حبه واحترامه.