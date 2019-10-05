جي جي حديد تنفصل عن تايلر كاميرون بعد شهرين فقط

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف مصدر صحفي لموقع فني عالمي عن انفصال عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جي جي حديد عن صديقها تايلر كاميرون رسميًا بعد شهرين فقط من المواعدة.

بينما أكد مصدر آخر لنفس الموقع قائلا : لقد انفصلا قبل بضعة أسابيع، العلاقة كانت تتحرك بسرعة في هذا الطريق، وكان لا بد من حدوث ذلك لكليهما، لكنه انفصال يتسم بالودية وما زالا ودودين.

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يأتي هذا التأكيد بعد أقل من أسبوع واحد من تلميح تايلر، إلى حدوث انهيار محتمل بينه وبين حديد، كما تناول تايلر، خلال مقابلة أُجريت معه مؤخرًا، بعض المشكلات التي وقعت بينهما.

وقلل الممثل وعارض الأزياء من أهمية الموقف إلى حد كبير عندما قال: إنه وجيجي خرجا معًا عدة مرات، لكن الواقع كان يعكس غير ذلك، حيث شوهد الثنائي أكثر من مرة يقضيان العطلات معًا، إلى جانب رصدهما في لقاءات عديدة في منطقة مدينة نيويورك.

وفي نفس السياق، أمضت النجمة العالمية جي جي البالغة من العمر 24 عامًا، معظم شهر سبتمبر في الخارج، بسبب ارتباطات “الكات ووك” وعروض الأزياء لشهر الموضة، بينما كان تايلر البالغ من العمر 26 عامًا في الولايات المتحدة.