إسعاد يونس تسخر من «أبو تورتة».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها لها من كواليس برنامجها “صاحبة السعادة”.

إسعاد يونس، ظهرت في الصورة وإلى جانبها قالب تورتة، وعلقت عليه قائلة: “التورته دي بتاعتي أنا اللي جيباها، أصلها بقت تهمه اليومين دول”، وذلك في إشارة منها إلى قصة مصطفى، الشهير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بإسم “مصطفى أبو تورتة.

مصطفى، أثار حالة جدل واسعة، بعد هروبه وأهله يوم خطبته من الفتاة “نهال شعبان”، بعدما أخذ التورتة والشبكة، وأدعى مرض خاله، تاركًا خطيبته وحدها، حسب ما قالته الفتاة.

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مصطفى، كان قد اعترف في تصريحات مصورة، أنه غير برنامج حفل الخطوبة، لكونه لم يرتاح لتصرفات أهل العروس، لكنه لم يأخذ التورتة كما أدعت.

وكشفت العروس أنه قبل حفل الخطوبة بأيام طلب منها إعادة خاتم كان قد أهداه له وقت قراءة الفاتحة وذلك بزعم منه أنه سيقدمه لها وقت حفل الخطوبة.

وأثارت قصة الثنائي حالة تعاطف شديدة من نهال بعد الموقف الذي تعرضت له وساندها عدد من النجوم مؤكدين لها أن الله سيعوضها بخير منه وعرضت الفنانة الشعبية أمينة إحياء حفل زفافها المقبل كهدية لها.