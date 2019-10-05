ترافيس سكوت يردّ على إتهامه بخيانة كايلي جينر

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّ ​ترافيس سكوت​ على الإتهامات التي طالته حول خيانة زوجته نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ وهو ما أدى إلى إنفصالهما مؤخراً، وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “تؤثر الأكاذيب والشائعات على حياتي بشكل كبير، لا سيّما الكاذبة التي تفتقر للأدلة والبراهين، فهي غير صحيحة بتاتًا ولم تكن هناك خيانة من أي نوع لكايلي”.

وأضاف:”أركز على الموسيقى، وأعطي اهتمامًا خاصًا لأسرتي وعملي، فضلاً عن حياتي الشخصية، وهذه هي الحقيقة المؤكدة وليس هناك أمرٌ آخر”.

وكانت أعلنت جينر رسميًا خبر انفصالهما وردت على موضوع لقائها مع حبيبها السابق تايغا، وذلك من خلال سلسلة من التغريدات، اكدت فيها انها هي وترافيس ليسا حاليًا في علاقة، اما عن لقائها بتايغا قالت انها كانت تزور أصدقائها في استوديو وصودف وجود تايغا فيه ولا وجود لعلاقة بينهما اضافة الى ذلك قالت انها وترافيس صديقين ويركزان على تربية ابنتهما ستورمي ،قائلة “صداقتنا وابنتنا هي الأولوية لنا”.