حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي

أعلن إكسبو 2020 دبي اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيراً للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب.

وسيساهم الجسمي، وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل وترسيخ مكانة الإمارات، بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلداً واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الـ6.

وأعرب الفنان الإماراتي عن تقديره لإدارة إكسبو 2020 دبي لاختياره سفيراً لهذا الحدث العالمي.

وقال: "هذه فرصة تمكنني من تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أهل منطقتنا، وأعتبر هذا التعاون فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي للعالم".

وأضاف الجسمي: "كلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في إكسبو 2020، بهدف جعل العالم مكانا أفضل للحياة".

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وتابع: "إماراتنا وطن يشع بالدفء والتفاؤل والتسامح وسيتجلى ذلك بوضوح في ساحة إكسبو 2020، ومع اقتراب احتفال البلاد باليوبيل الذهبي فإنه يشرفني أن ألعب دوراً في إظهار مدى التقدم والإبداع الذي وصل إليه الإنسان الإماراتي وطموحاته في المستقبل".

من جانبها، قالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي لإكسبو 2020: "يسعدنا أن نتعاون مع الفنان حسين الجسمي سفيرا للحدث، إنه فنان مميز يمثل الفن الإماراتي والعربي حول العالم".

وأضافت: "سنتمكن من خلال أعماله الفنية المميزة من إبراز الثقافة والموهبة الإماراتية للجمهور العالمي، ويجسد هذا التعاون الترفيه من الطراز العالمي الذي سيختبره ملايين الزوار خلال الأيام 173 لمعرض إكسبو 2020".

ويحيي الفنان العربي حفلات غنائية قبل وخلال انعقاد الحدث الذي سيحتضن أكثر من 60 فعالية في اليوم، ويساهم في رفع مستوى الوعي حول شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" والمفاهيم الفرعية وهي الفرص والتنقل والاستدامة وأهميتها لبناء مستقبل أفضل.

ويستمر إكسبو 2020 دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 و10 أبريل/نيسان 2021، ويفتتح أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحاً إلى 2 بعد منتصف الليل.

ويُقام في منطقة دبي الجنوب المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، مستفيداً بذلك من قربه من مراكز الشحن والنقل الجوي في موقع مثالي بين أكبر المطارات في مدينتي دبي وأبوظبي.

ويساهم إكسبو 2020 في دعم مسيرة نمو وازدهار دولة الإمارات وخططها التنموية المستقبلية، وسيكون أكبر إكسبو دولي في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات، وأن يحقق 25 مليون زيارة.