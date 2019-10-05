رامز جلال يتمكن من تنفيذ مقلب في أحمد حلمي ومنى زكي بعد هروبهما لسنوات

نجح الفنان المصري، رامز جلال، أخيرا في تنفيذ مقلب في الزوجين أحمد حلمي ومنى زكي، بعد أن ظلا يهربان من برامجه للمقالب لسنوات.

واستخدم جلال في مقلبه المدبر لأحمد حلمي ومنى زكي، صوت "الكلاكس"، وذلك أثناء لقائه بهما في جلسة خاصة، حرص على حضورها أيضا الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز.

واستعان رامز جلال بخدمات أحمد السقا لكي يتعاون معه في تنفيذ المقلب في منى زكي.

وشارك رامز جلال مقلبه في أحمد حلمي ومنى زكي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، إلى جانب صور من نفس اللقاء.

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يشار إلى أن أحمد حلمي يرفض تماما الظهور في برامج المقالب وكذلك زوجته منى زكي.

وكان آخر برامج مقالب رامز جلال في رمضان 2019 بعنوان "رامز في الشلال"، والذي عرض على شاشة "إم بي سي" السعودية، وصور في إندونيسيا.

يشار إلى أن الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، أثارت ضجة مؤخرا، بتصريحها أنها حصلت على مقابل مادي كبير، نظير مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال لعام 2016 "رامز بيلعب بالنار"، الذي تم تصويره في المغرب.

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