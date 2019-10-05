مفاوضات مع حنان مطاوع للمشاركة فى "النهاية – the end" مع يوسف الشريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجهة المنتجة لمسلسل "النهاية – the end "مفاوضات مع النجمة حنان مطاوع للوقوف أمام النجم يوسف الشريف لتشارك فى بطولة المسلسل الذي يعرض خلاب شهر رمضان المقبل، وتعد مطاوع المرشحة الأولى للمسلسل، ويجرى المخرج ياسر سامى العديد من الترشيحات للمشاركة فى بطولة العمل.
ومن المقررأن ينطلق التصوير نهاية الشهر الجارى فى الديكورات الخاصة بالعمل، ولم تبدى حنان موافقتها بشكل نهائى حتى الآن حتى تنتهى من قراءة السيناريو، والمسلسل من إنتاج سينرجى وإخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف.
يشار إلى أن حنان مطاوع شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل " لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال وحققت نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التى جسدتها فى المسلسل والعمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.
ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" في شهر رمضان 2017.
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