شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لمسلسل Star Wars Mandalorian قبل عرضه على ديزني+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة ديزني بوسترجديد لمسلسل الأكشن المنتظر Star Wars Mandalorian "The Mandalorian"، المقرر عرضه على شبكة Disney+ يوم 12 نوفمبر المقبل.



Star Wars Mandalorian

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ومن المقرر إن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع، العمل من بطولة بيدرو باسكال، بريندان وأين.

ويدورالمسلسل بعد انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهرمحارب آخرفي عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثارمصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.