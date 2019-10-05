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شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لمسلسل Star Wars Mandalorian قبل عرضه على ديزني+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة ديزني بوسترجديد لمسلسل الأكشن المنتظر Star Wars Mandalorian "The Mandalorian"، المقرر عرضه على شبكة Disney+ يوم 12 نوفمبر المقبل.
Star Wars Mandalorian
ومن المقرر إن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع، العمل من بطولة بيدرو باسكال، بريندان وأين.
ويدورالمسلسل بعد انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهرمحارب آخرفي عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثارمصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.
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