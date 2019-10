شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إيد شيران يطلق كليب South Of The Border مع كاميلا كابيلو وكاردى بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي إيد شيران كليب جديد حمل اسم " South Of The Border " و ذلك مع اثنتين من أهم و أشهر نجمات الغناء في العالم و هم كاميلا كابيلو وكاردي بي ، و كان شيران البالغ من العمر ( 28 عاما ) قد اطلق الأغنية في يوليو الماضي .

استطاع كليب " South Of The Border " أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 3.7 مليون مشاهدة علي قناة إيد شيران الرسمية علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" .

كلمات إحدى مقاطع الأغنية

She got the mm brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring, hey

I saw you lookin' from across the way and now I really wanna know your name

She got the mm white dress, but when she's wearing less

Man, you know that she drives me crazy

The mm brown eyes, beautiful smile

You know I love watching you do your thing

I love her hips, curves, lips say the words

"Te amo mami, te amo mami"

I kiss her, this love is like a dream



من كليب South Of The Border (1)



من كليب South Of The Border (2)



من كليب South Of The Border (3)



من كليب South Of The Border (4)



من كليب South Of The Border (5)



من كليب South Of The Border (6)