شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة أزياء لبنانية تتهم المطرب أدم بالاعتداء عليها جسدياً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت عارضة الأزياء اللبنانية أنجى خورى، مفاجأة أمس بعد اتهامها للمطرب اللبناني أدم، بالاعتداء عليها جسدياً واختطافها بصحبه المطربة اللبنانية قمر.

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نشرت عارضة الأزياء اللبنانية أنجى خورى، بعض الصور أمس عبر الاستوري الشخصي لها بموقع انستجرام، تظهر الإصابات التي تعرضت لها نتيجة الاعتداء الجسدي عليها من قبل المطرب اللبناني آدم حسب قولها في محضر رسمي قامت بنشر صورته الضوئية، كما توعدت بالاستمرار فى الملاحقة القانونية.

















أنجى خورى، تمتلك أكثر 800 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وتشتهر بنشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل والتى دائماً ما تتحدث فيها عن العلاقات الجنسية