محمد هنيدي لـ"الخليج 365": أنا خجول وسأقدم "ستاند أب كوميدي" على طريقتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد هنيدي إن الخروج عن النص والارتجال، مَلَكة لا يمتلكها كل الفنانين، وقد يكون الممثل بارعًا جدًا على خشبة المسرح لكنه يخشى الخروج عن النص، لأن ليس لديه هذه المَلَكة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أعتبر أمين الهنيدي أكثر فنان برع في هذه النقطة، كان لديه القدرة على الاستمرار أكثر من 20 دقيقة دون الالتزام بالنص، ويتحدث إلى الجمهور دون أن يهتز المسرح أو تخرج الأمور عن سيطرته"، لافتًا إلى أن أحد الأسباب التي دفعته لخوض تجربة "ستاند أب كوميدي" اقترابها من هذا الشكل.

وأضاف "كان من المقرر أن أقدم ستاند أب كوميدي في أمريكا يوم 22، لكن بسبب عدم الانتهاء من كافة الأوراق، تم التأجيل، ومن المحتمل أن يكون في فبراير 2020".

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وأكد هنيدي أنه سيقدم "ستاند أب كوميدي" على طريقته، صحيح سيستعين بمؤلفين لوضع الخطوط العامة في السيناريو، لكنه لن يقبل أن يعتمد كما هو معروف في هذا النوع من الفنون على الحديث بشكل يخرج عن الآداب العامة، مثل الحديث في "الجنس"، موضحًا "مش هقرب من أماكن معينة، وعرفت أن من الأفضل عندما تبدأ هذا النوع أن تتحدث في أمور شخصية غير معروفة عنك، تحكيها لأول مرة".

وأشار إلى أنه قد يقدم عروض الـ"ستاند أب كوميدي" في دول عربية، وهو ما يحتم عليه أيضًا الالتزام بنص يناسب الشعب العربي، متابعًا "وأنا نفسي خجول جدا، دي قناعاتي الشخصية، بتكسف ومحبش أقول حاجة خارجة".

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي عاد للمسرح بعد فترة غياب طويلة، ويقدم مسرحية "3 أيام في الساحل" مع كايرو شو، إخراج مجدي الهواري، بطولة مها أبو عوف، محمد محمود، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد ثروت.