نبيل عيسى لـ"الخليج 365": نسرين أمين أقنعتني بـ"نصيبي وقسمتك3".. و"الكوميديا مش جديدة عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشارك الفنان نبيل عيسى، في حكاية "على الهادي يا زبادي" ضمن حواديت مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، الذي يُعرض حاليًا على قناة ON E.

وأعرب عيسى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره بالعمل، موضحًا "الناس مبسوطة من المسلسل، وفوجئت إن ناس كتيرة متابعاه، كنت اعتذرت قبل كده عن المشاركة في المسلسل، بس كانت التالتة تابتة، ولما قريت الورق أعجبني الدور كثيرًا".

وتابع: "نسرين أمين كلمتني وقالتلي الشخصية لايقة عليك جدًا، وعايزاك انت اللي تعملها، وعارفة إنك اعتذرتلهم كذا مرة، بس المرادي الموضوع مختلف وقصة حلوة ولايت كوميدي، وشدني أكتر إني بحب النوع ده من الدراما".

واستكمل: "عمرو محمود ياسين، كاتب حاجة حلوة جدًا في المسلسل، واستمتعت بالعمل مع المخرج مصطفى فكري، فهو مخرج شاطر جدًا ومطلع صورة حلوة، وكان الموضوع مناسب جدًا وتجربة في محلها، ولم نأخذ وقت طويل في تصوير حلقات الحدوتة بالمسلسل".

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وعن تجربة الكوميديا، قال: "أنا بحب الكوميديا من زمان، وأول ما طلعت في بداياتي كان من خلال الكوميديا وقدمتها في (يا أنا يا خالتي) مع الفنان محمد هنيدي، واكتشفت بعد عدة تجارب درامية مختلفة ومتنوعة، إني شاطر في الكوميدي".

وأشار عيسى إلى أن أخر تجاربه الكوميدية في السينما كانت من خلال فيلم جمعه بالفنان محمد سعد، مؤكدًا أنه يتمنى التعاون مع الفنان أحمد حلمي والفنان أحمد مكي والفنانة ياسمين عبدالعزيز.

يُذكر أن حكاية "على الهادي يا زبادي" من بطولة: نبيل عيسى، نسرين أمين، مدحت تيخة، إيناس مكي، حجاج عبدالعظيم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.