ندى بسيوني عن حرب أكتوبر: فخر لمصر وأعظم انتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أحيت الفنانة ندى بسيوني ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت ندى صورة لنسر بألوان علم مصر، معلقة "حرب أكتوبر فخر لمصر وأعظم انتصار ‏وحنفضل طول عمرنا رافعين راسنا بالانتصار". يُذكر أن أخر أعمال ندى بسيوني، مسرحية "حمام الست" الذي عرضت في الإسكندرية، وشاركها البطولة محمد عز، هاجر الشرنوبي.

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