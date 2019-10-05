محمد هنيدي لـ"الخليج 365": مخرج "البخيل وأنا" كان من الظرفاء و"وش السعد عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ودّع الوسط الفني قبل أيام المخرج الكبير حسين عمارة، عن عمر يناهز 70 عامًا، والذي تعاون على مدار مشواره الفني الذي بدأ عام 1970، مع كبار نجوم الفن.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث الفنان محمد هنيدي عن المخرج الراحل، ووصفه بأنه "وش السعد" عليه، مضيفًا "حزنت عندما سمعت خبر وفاته، وتذكرت أول يوم قابلته فيه، عندما ذهبت لإجراء اختبار أداء للمشاركة في مسلسل (البخيل وأنا)".

وتابع هنيدي "كان راجل من الظرفاء ويتمتع بخفة دم غير عادية زعلت عليه جدا".

"البخيل وأنا" أحد أشهر أعمال الفنان الراحل فريد شوقي، شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: كريمة مختار، حنان شوقي، عبدالغني ناصر، حسن مصطفى، وائل نور، فاطمة الكاشف وأمل إبراهيم.