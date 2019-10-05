محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: وجه الفنان إدوارد نصيحة للباحثين عن السعادة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر". وكتب إدوارد: "حب عيلتك وحب نفسك وحب اللي حواليك الحب ده أحسن طاقة ايجابية في الدنيا، والأهم حب ربنا أوي هتعيش كل أيامك حلوة وسعيدة". ويواصل إدوارد تصوير مشاهده في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي، وبطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للباحثين عن السعادة.. إدوارد يوجه نصيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.