شريف منير: "الممر" يعرض جزء من بطولات جيشنا العظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان شريف منير عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الممر" المقرر عرضه احتفالًا بانتصارات أكتوبر على قناني ON E وDMC، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

نشر شريف صورة لبوستر الفيلم، معلقًا "كان لي عظيم الشرف أن أشترك في هذه الملحمة ".

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وأضاف: "متوقع لمة العيلة هتبتدي يوم عرض الفيلم.. حوالين التليفزيون ومحضر سندوتشاتك ولبّك، كبار وصغيرين نتفرج على بطولة فنانينا وهما بيورّونا جزء من بطولات جيشنا العظيم".

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، إياد نصار، محمد جمعة، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، هند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.