- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان شريف منير عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الممر" المقرر عرضه احتفالًا بانتصارات أكتوبر على قناني ON E وDMC، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
نشر شريف صورة لبوستر الفيلم، معلقًا "كان لي عظيم الشرف أن أشترك في هذه الملحمة ".
وأضاف: "متوقع لمة العيلة هتبتدي يوم عرض الفيلم.. حوالين التليفزيون ومحضر سندوتشاتك ولبّك، كبار وصغيرين نتفرج على بطولة فنانينا وهما بيورّونا جزء من بطولات جيشنا العظيم".
فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، إياد نصار، محمد جمعة، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، هند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير: "الممر" يعرض جزء من بطولات جيشنا العظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.