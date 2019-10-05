تراند اليوم : فيديو| ممثل كويتي يهاجم نجمة شهيرة.. ما علاقة الأمر بتجار المخدرات؟

أشعلت الممثلة الكويتية نورة العميري، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحدثت مؤخرًا عن ممتلكاتها وبأن القميص الذي ترتديه أغلى من صالة منزل منتقديها.

ورد الممثل الكويتي عبد الله بهمن عليها بعبارات قاسية في مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام"، قائلاً: "لما قميصك يكون أغلى من صالة بيتنا ما يعني إنك إنسانة زين بس مصيبة لما قميصك يصير أغلى شيء فيكي وعقلك وأخلاقك أرخص شيء فيكي".

واضاف متوجهًا إليها: "تجار المخدرات يلبسون أغلى لبس وأغلى الساعات وأوطى الناس يلبسون أغلى اللبس وأغلى الساعات ما لها علاقة وبالمقابل في ناس زينة وتلبس الأمور هذي".

وتابع: "ما تقولي إن قميصك أغلى من صالة بيتكم يعني أقدر أقول إني قادر أشتري الدور الأول ببيتكم وأسوي قهوة وتشتغلون تبعي بس عيب ما يصير أقول هذا الكلام ما ينقال".