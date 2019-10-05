رحيل المخرج الهندي شيام رامزاي عن عمر 67 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - رحل المخرج الهندي شيام رامزاي Shamam Ramsay ، الذي أخرج أفلام رعب مثل فييرانا وبوراني هافيلي في مومباي بسبب التهاب رئوي، عن عمر يناهز 67 عاماً.



وكان المخرج الراحل واحداً من الأخوة السبعة أو فرقة الأخوة الذين نشطوا في السينما الهندية خلال السبعينيات والثمانينيات، واستطاع شيام أن يكون الفنان الرئيسي ورئيس هذه المجموعة، حيث أنتجوا عددًا من أفلام الرعب، مثل دروزة وبورانا ماندير.

المخرج الهندي شيام رامزاي

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وتعود أصول أمبراطورية الرعب التي أنشأتها فرقة الأخوة إلى متجر إذاعي متواضع في كراتشي في الهند، حيث انتقلت إلى مومباي بعد التقسيم وقرر المخرج الدخول في أعمال إنتاج الأفلام.



وحمل شيام رامزاي شعلة أفلام الرعب خلال السبعينيات والثمانينيات، وحتى بين أخوانه كان يعتبر قائد المجموعة، وكان مبتكرًا واستحوذ على جمهوره من خلال أعماله السينمائية.

المخرج الراحل رامزاي

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ويتألف الأخوة رامزاي أيضًا من شيام وتولسي وكومار وكيشو وأرجون وغانغ وكاران، وينسب إليهم الفضل في تقديم أعمال وصفت باحتراف الرعب مثل "فيرانا" و"بوراني هافيلي" و "أنديرا".



وكان رامسينجاني هو الذي تبنى الاسم الأخير رامزاي، واستمر في إنتاج أفلام مثل شهيد الأعظم بهاجت سينغ (1954) ورستم سوهراب (1963) ، والتي أظهرت على أيقونات الشاشة بريثفيراج كابور وسوريا.